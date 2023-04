Brasile: ministro Esteri partecipa a vertice Cooperazione sud Atlantico a Capo Verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Brasile, Mauro Vieira, partecipa oggi al VIII incontro ministeriale della Zona di pace e Cooperazione del sud Atlantico Zopacas, in corso a Mindelo, Capo Verde. Il vertice riunisce Brasile, Argentina, Uruguay e 21 Paesi africani della costa atlantica. L'organizzazione Zopacas è stata istituita nel 1986 per incoraggiare il dialogo e la cooperazione tra i suoi membri, in particolare sulle questioni marittime. Anche temi come la denuclearizzazione e la lotta alla diffusione di armi di distruzione di massa nell'Atlantico meridionale sono tra i principali obiettivi dell'iniziativa diplomatica.(Brb)