Italia-America Latina: riunione d’Area delle Camere di Commercio Italiane all'estero (Ccie) (2)

Questo tema sarà condiviso anche con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione alla Sviluppo per il Centro America, rappresentata dal Direttore di Area Dr. Mauro Ghirotti e con la Sezione Innovazione e Sostenibilità della Piattaforma "Made in Italy", inaugurata dall'Ambasciata d'Italia in Guatemala nel 2021e coordinata da Mario Rainone dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara."Un'alleanza strategica", tra i tanti portatori di interesse che operano qui in America Latina" la definisce il Prof. Rainone. "La "Sostenibilità", nel senso più ampio del termine e in linea con l'Agenda ONU 2030, è un argomento complesso e che coinvolge tutti, le aziende manifatturiere, gli operatori commerciali, economici e finanziari, con ricadute culturali, ambientali, sociali che non possono più essere trascurate. Ma perché si possa concretamente attuare è necessario che sia "sostenibile", innanzitutto economicamente e sia ben consapevole dei contesti socio-economici dei Paesi interessati".