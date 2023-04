Ue: Visco, governance economica da riformare in direzione di percorsi credibili di riequilibrio finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di riforma della governance economica dell’Unione europea che la Commissione sta finalizzando in questi mesi non è più fondata “solo su rigidi parametri numerici” ma sulla definizione congiunta da parte delle istituzioni europee e dei Paesi membri di “percorsi credibili di riequilibrio delle finanze pubbliche”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto al forum “Europa: pace, protezione, prosperità” all’ambasciata di Francia a Roma. La riforma è “volta a incentivare l’impegno consapevole e duraturo delle autorità di governo per garantire insieme lo sviluppo e la sostenibilità delle nostre condizioni economiche, sociali e finanziarie”, ha dichiarato Visco. (Res)