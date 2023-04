Ambiente: Gentiloni, meccanismo adeguamento carbone a frontiere è misura rivoluzionaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam), "l'Ue si avvia verso la neutralità dal carbonio". Lo ha dichiarato in una nota Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, dopo l'adozione del meccanismo avvenuta oggi nel corso delle plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "Oggi il Parlamento europeo ha appoggiato con decisione uno storico pacchetto di leggi per avviare l'Europa verso la neutralità del carbonio. Poiché la lotta contro il clima sarà vinta a livello globale, o non sarà vinta affatto, il meccanismo di aggiustamento delle frontiere per il carbonio è una parte particolarmente importante di questo pacchetto", ha detto. "Grazie al Cbam, saremo finalmente in grado di applicare un prezzo equo, pari a quello pagato dai produttori dell'Ue, al carbonio emesso durante la produzione di beni ad alta intensità di carbonio che entrano nell'Unione", ha aggiunto. "L'Ue è la prima giurisdizione al mondo a mettere in atto una misura climatica così innovativa alle sue frontiere, possiamo essere orgogliosi del fatto che stia già avendo un impatto positivo a livello globale, dato che un numero crescente di giurisdizioni sta prendendo in considerazione la possibilità di applicare un prezzo al carbonio. Il Cbam è uno strumento climatico conforme all'Organizzazione mondiale del commercio, che sostiene le nostre ambizioni ecologiche in modo efficiente. Ora continueremo a collaborare con l'industria e con i nostri partner internazionali per un'implementazione senza problemi di questo strumento di riferimento", ha concluso Gentiloni. (Beb)