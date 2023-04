Libano: da Usa sanzioni ad una rete di aziende associata a terrorista finanziatore di Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di 52 tra individui ed entità legali e finanziarie, nel quadro di una rete per il riciclaggio di denaro operante in Libano, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, Angola, Costa d’Avorio, Repubblica democratica del Congo, Belgio, Regno Unito e Hong Kong. In una nota, il governo federale Usa ha spiegato che la rete ha facilitato l’acquisizione, l’invio e la consegna di denaro, diamanti, gemme preziose e beni di lusso per conto di Nazem Said Ahmad, che gli Stati Uniti hanno catalogato come terrorista nel 2019, al fine di finanziare le attività di Hezbollah. Secondo il Tesoro, la rete di persone e aziende colpita dalle sanzioni ha aiutato Ahmad ad evadere le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei suoi confronti, finanziando le attività di Hezbollah e la sua vita privata. “Gli individui inseriti nella lista hanno utilizzato aziende fittizie e schemi fraudolenti per nascondere il ruolo di Nazem Said Ahmad in una serie di transazioni finanziarie”, ha affermato in una nota il sottosegretario al Tesoro con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. (segue) (Was)