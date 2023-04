Libano: da Usa sanzioni ad una rete di aziende associata a terrorista finanziatore di Hezbollah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il governo Usa, Ahmad coordina una vasta rete di associati in Libano, negli Emirati, in Sudafrica e a Hong Kong, sfruttando le falle presenti all’interno del mercato internazionale dell’arte e delle gemme preziose per facilitare l’acquisizione e la consegna di beni di lusso di varia natura. Le sanzioni hanno colpito anche alcuni dei suoi familiari: il figlio, Firas Ahmad, che coordina le attività imprenditoriali del padre in Sudafrica tramite le società Mega Gems, Thula Uzwe Trading e Oriental Dynasty Limited; la moglie di Firas, Rim Nasser; la figlia, Hind Ahmad, insieme alle due gallerie d’arte di sua proprietà; il fratellastro, Rami Baker, proprietario delle società United Investment Group, 76 Benmore Gardens Trust e Collecting Bee; la moglie, Rima Baker, azionista di maggioranza nelle società Park Ventures e Debbiiye 383; e il marito della figlia, Daud El Riz. (segue) (Was)