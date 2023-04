Libano: da Usa sanzioni ad una rete di aziende associata a terrorista finanziatore di Hezbollah (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni hanno anche colpito alcuni associati: Mohamad Hijazi, imprenditore e direttore della società emiratina White Star Dmcc; il contabile Sundar Nagarajan; i cittadini libanesi Ali Mossalem e Mohamad Ismail, quest’ultimo proprietario delle società Ismail General Trading, Joud General Trading, Tia Trading 2013 e Associates of Partners; il cittadino emiratino Ali Osseiran, proprietario delle aziende Best Diamond House, G and S Diamond e Bexley Way General Trading; Fadi Sadler, imprenditore con la doppia cittadinanza sudafricana e canadese che controlla le aziende House of Art Limited, Fadico Hong Kong Limited e Fadico Sacc; il cittadino libanese Mohamad Wehbe, proprietario delle aziende Gavia Tradings, Thula Uzwe, Oxfocento e Diotrix; il cittadino belga Bassem Murad, insieme alle aziende Msd, Msd Capital, Msd Dmcc e Msd Sprl; e i cittadini libanesi Hussein Nachar, Ali Nachar e Fadi Abbas Saad. (Was)