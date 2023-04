© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra non ha più argomenti: una polemica pretestuosa contro il ministro Lollobrigida svela il vuoto politico che c'è stato per un decennio in materia di natalità, che è l'emergenza delle emergenze”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan. “Bene ha fatto Lollobrigida a puntualizzare che rilanciare la natalità è prioritario e urgente", ha aggiunto. (Rin)