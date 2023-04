Russia-Venezuela: Lavrov arrivato a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, è arrivato a Caracas, capitale del Venezuela, per la seconda tappa di una missione in America Latina aperta lunedì in Brasile. Il titolare della diplomazia russa avrà riunioni con funzionai del governo locale e con il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Lo stesso capo dello Stato venezuelano, in una intervista concessa all'emittente pubblica "Venezolana de Television", aveva parlato dell'incontro. "Sono convinto che sarà una conversazione interessante. È un uomo esperto, da oltre dieci anni ministro degli Esteri della Russia. Uno degli uomini più influenti della politica internazionale", ha detto. Lasciata Caracas, Lavrov proseguirà il tour regionale in altri due Paesi storicamente vicini a Mosca: Nicaragua e Cuba. (Vec)