Novara: Anas riavvia lavori tangenziale in aree dissequestrate

- Anas, in data odierna, ha notificato all’impresa Ordine di servizio per il riavvio dei lavori di prolungamento della Tangenziale di Novara, limitatamente alle aree di cantiere oggetto di dissequestro da parte della Procura della Repubblica di Milano. Il provvedimento di dissequestro parziale – si legge in una nota – è stato emesso in accoglimento dell’istanza presentata da Anas medesima, qualificata nel procedimento penale quale persona offesa nonché custode giudiziario del cantiere. (Com)