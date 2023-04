Colombia-Venezuela: ambasciatore a Caracas, governo Maduro pronto a vendere impresa Monomeros

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela è pronto a vendere alla Colombia l'impresa Monomeros, la strategica compagnia di fertilizzanti al centro di una delicata vicenda giuridico politica. Lo ha detto l'ambasciatore venezuelano a Caracas, Armando Benedetti, in un'intervista concessa a "W Radio". "La vicepresidente, Delcy Rodriguez, ha detto che sono disponibili a vendere Momomeros", ha detto Benedetti secondo cui la compagna stava "affogando". Principalmente dedicata alla produzione di fertilizzanti, Monomeros è filiale colombiana di un gruppo venezuelano. Da tre anni veniva gestita da una giunta nominata dal leader oppositore, Juan Guaidò, grazie all'appoggio dell'ex presidente della Colombia, Ivan Duque. L'arrivo di Gustavo Petro, e la ripresa de rapporti con il presidente Nicolas Maduro, ha portato Bogotà a riconoscere la "legittima" proprietà del governo venezuelano. Come nuovo direttore generale dell'impresa, il governo del Venezuela ha nominato Ninoska La Concha. La funzionaria, già direttrice generale di Fertilizantes Oriente dal dicembre del 2020, dovrà per il governo riportare la produzione dal milione di tonnellate annue del 2017 alle 600mila tonnellate registrate negli anni della pandemia. (segue) (Mec)