Israele: presidente della Camera Usa parlerà alla Knesset il primo maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, terrà un discorso di fronte alla Knesset il prossimo primo maggio, nel quadro della sua visita in Israele. Lo ha annunciato in una nota il presidente del Parlamento israeliano, Amir Ohana. McCarthy, che arriverà in Israele il 30 aprile alla guida di una delegazione bipartisan di oltre 20 persone, sarà il primo presidente della camera bassa del Congresso Usa a parlare di fronte alla Knesset in 25 anni. “Il discorso sarà una occasione per ribadire il legame indissolubile tra Stati Uniti e Israele”, ha detto Ohana. (Was)