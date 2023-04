Sudan: presidente Algeria Tebboune lancia iniziativa per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha lanciato un’iniziativa per porre fine alla violenza in Sudan e inviato un messaggio al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, al presidente dell’Unione africana, Azali Assoumani, e si vertici della Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale. Lo ha riferito la presidenza in un comunicato. "Nell'ambito del suo attento e continuo monitoraggio dell'escalation di violenza in atto nella Repubblica del Sudan, il presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ha rivolto oggi alcuni messaggi (…), sottolineando che i pericolosi sviluppi, con le loro complessità interne e le loro ripercussioni esterne, costituiscono una sfida comune che richiede gli sforzi di tutti gli attori regionali e internazionali”, ha proseguito il comunicato. Tebboune ha invitato a “un’azione collettiva per porre fine all’escalation e alla violenza tra i fratelli sudanesi, esortandoli a favorire la saggezza e a ricorrere al dialogo per risolvere le loro divergenze ed evitare che il popolo sudanese sia esposto al rischio di scivolare in un vortice di sanguinosa violenza che minaccia la pace sociale e il processo politico”. Dopo aver elogiato gli sforzi individuali intrapresi dalle diverse organizzazioni, il presidente algerino ha sottolineato che sono ancora presenti “alcune opportunità per massimizzare i risultati attraverso sforzi collettivi”.(Ala)