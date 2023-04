Decreto Ucraina: Occhiuto, FI a favore, servono misure incisive su aiuti e accoglienza sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esame del decreto Ucraina suscita sentimenti contrastanti. Da un lato, la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2023 ci dice che non c'è tanto ottimismo sulla cessazione prossima di un conflitto che ha un carico di tragiche conseguenze. Ma allo stesso tempo questa proroga dimostra che grazie all' indomita resistenza dell'Ucraina e agli aiuti dell'Occidente, una vittoria lampo della Russia non era poi così scontata come sembrava. Questo provvedimento risponde allo sforzo di garantire l'assistenza dei rifugiati ucraini. Condivido le parole del presidente Mattarella, che ha sottolineato la necessità che l'Italia continui a dare sostegno all'Ucraina finché servirà. E inoltre che serve una nuova politica di asilo, superando vecchie regole ormai antiquate. La Ue è nata per difendere la libertà, la democrazia, per offrire accoglienza e solidarietà. Per questo la coesione europea è importante oggi, ma soprattutto per le giovani generazioni. Forza Italia esprime dunque il suo voto favorevole al provvedimento con l'auspicio che si trovino, anche e soprattutto insieme all'Europa, forme più incisive sia per l'aiuto strategico all'Ucraina sia per l'accoglienza degli sfollati". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, intervenendo in dichiarazione di voto sul decreto Ucraina. (Rin)