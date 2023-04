Sudan: Onu denuncia aggressioni e violenze sessuali diffuse contro operatori umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari, Martin Griffiths, ha denunciato attacchi diffusi contro gli operatori e le strutture umanitarie in Sudan, oltre a numerose segnalazioni di aggressioni e violenze sessuali. "Le aggressioni di operatori e strutture umanitarie continua in Sudan. Stiamo ricevendo segnalazioni di aggressioni e violenze sessuali contro operatori umanitari. E ieri, il nostro ufficio Unocha (Ufficio Onu per gli affari umanitari) in Sudan nel Sud Darfur è stato saccheggiato. Questo è inaccettabile e deve finire", afferma Griffiths su Twitter. (Res)