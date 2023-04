Lombardia: Moratti, ingordigia istituzionale del Pd raggiunto livelli mai visti prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Consiglieri del Gruppo Lombardia Migliore - Letizia Moratti non partecipano al voto per i ruoli riservati alle minoranze nelle Commissioni permanenti. “L’ingordigia istituzionale del Partito Democratico ha raggiunto livelli mai visti nelle Istituzioni. Dopo la forzatura per i ruoli di Vicepresidente e Segretario dell’Ufficio di Presidenza entrambi occupati dal Pd in sfregio alla consolidata prassi di riconoscere alla seconda forza di minoranza un ruolo in UdP, ecco che il Gruppo capeggiato da Majorino ha deciso di prendersi tutte e nove le posizioni riservate alle minoranze nelle rispettive Commissioni permanenti” questo denunciano i quattro consiglieri di Lombardia Migliore-Letizia Moratti. “Un affronto inaccettabile nei confronti dei lombardi che ci hanno eletto e un ulteriore grave precedente che mina gli equilibri democratici e di rappresentanza in seno al Consiglio regionale della Lombardia. Per evidenziare questa ingiustificata e inaccettabile forzatura, oggi non abbiamo partecipato al voto per l’elezione del Vicepresidente in Commissione affari istituzionali e dei Segretari nelle Commissioni I, III, IV e V confidando di non dover fare altrettanto nelle commissioni già convocate per domani” proseguono Palmeri, Sassoli, Ferrazzi e Rota. (Com)