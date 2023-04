Ambiente: Borchia (Lega), pacchetto Fit for 55 penalizza nostro tessuto produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera del Parlamento europeo a tre pilastri del Fit for 55 penalizza il tessuto produttivo italiano. A dirlo, in una nota stampa, Paolo Borchia, europarlamentare della Lega e coordinatore del gruppo Id in commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia (Itre) del Parlamento europeo. "Con l'ok del Parlamento europeo a tre pilastri del Fit for 55, l'Ue dà il via libera a un pacchetto iniquo, che penalizza vergognosamente il nostro tessuto economico e occupazionale. Categorico il nostro no alla riforma del sistema di scambio di quote di emissione (Ets), unitamente all'astensione sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam), che avvantaggiano i soliti noti, ovvero i Paesi che producono già con standard ambientali più bassi", ha dichiarato Borchia. "Queste nuove regole aumentano il costo delle quote di emissione a carico delle imprese e quindi dei cittadini. Per quanto riguarda invece il Fondo sociale per il clima dell'Ue, che ambisce a garantire una transizione climatica equa e socialmente inclusiva, il nostro voto favorevole rappresenta, in tutto e per tutto, un'assunzione di senso di responsabilità per le fasce a reddito più basso", ha aggiunto. "Il testo prevede che, non appena sarà pienamente operativo, il Fondo sociale per il clima sarà finanziato dai ricavi della messa all'asta delle quote fino a un importo di 65 miliardi di euro, si legge a riguardo, ma tengo a rimarcare che è intollerabile che si faccia spesa pubblica per coprire i danni causati da una legislazione che, sui temi di ambiente ed energia, è insostenibile finanziariamente", ha concluso l'europarlamentare della Lega. (Beb)