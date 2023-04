Fvg: Fedriga, da Wartsila nessuna proposta, confermato l’interesse di tre soggetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudizio che non può essere positivo, visto che "non ci sono state proposte da considerare". È il commento del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine del tavolo sulla crisi della Wartsila convocato oggi al ministero delle Imprese e del made in Italy. Il tavolo, a cui hanno partecipato anche le rappresentanze sindacali e della proprietà finlandese, era stato convocato per esaminare le proposte che avrebbe dovuto pervenire a Wartsila entro il 14 aprile. Secondo quanto riferito da Fedriga, l’azienda ha però confermato "l'attualità dell'interesse di almeno tre soggetti e significativi passi avanti nell’elaborazione delle proposte". Il presidente della Regione si è detto d’accordo con la richiesta di un nuovo incontro, "per dare il tempo alle proposte di giungere a maturazione", a patto che "questo tempo sia impiegato utilmente". (Frt)