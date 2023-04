Ambiente: senatori Fd'I, inaccettabili parole Vaccari, governo Meloni impegnato in transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci dissociamo da quanto dichiarato dall'onorevole Vaccari, presidente della commissione interparlamentare 'Città dei Motori', sull'ineluttabilità dello stop alle auto a benzina nel 2035, poiché la linea politica del governo Meloni, del quale siamo parte integrante, è diametralmente opposta. Condividiamo l'esigenza della transizione ecologica, e la necessità di un cambio di passo per l'alimentazione dei motori, ma non possiamo accettare che il presidente di una commissione interparlamentare, soprattutto bipartisan, detti la linea ad un esecutivo votato dalla maggioranza degli italiani e che in materia sta già facendo molto. L'ambientalismo ideologico mieterà molte vittime nella filiera economica, ma non con l'avallo del Governo Meloni e dei suoi componenti". Lo dichiarano in una nota congiunta i senatori di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, vicepresidente intergruppo "Città dei Motori", Costanzo Della Porta segretario dell'intergruppo e Domenica Spinelli membro dell'intergruppo. (Com)