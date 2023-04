Fvg: Fedriga, governo sia presente in modo attivo per garantire futuro a stabilimento Wartsila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo sia "attivamente presente" nel percorso intrapreso per garantire un futuro allo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. È l’appello rivolto all’esecutivo dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine del tavolo sulla crisi della Wartsila convocato oggi al ministero delle Imprese e del made in Italy, da cui non è emersa ancora alcuna proposta dell’azienda, sebbene sia stato confermato l’interesse di tre soggetti per il sito produttivo triestino. "La Regione chiede che il governo sia attivamente presente nel percorso intrapreso, affinché le proposte che saranno presentate siano effettivamente in grado di fornire garanzie occupazionali sia dirette sia per l'indotto, ma anche di collocare lo stabilimento triestino in un ambito strategico nazionale, così come richiesto dal primo momento dalla regione Friuli Venezia Giulia", ha detto Fedriga. "Seppur in parte delusi dell'esito dell'incontro di oggi, la Regione continua a confidare nel futuro dello stabilimento - ha aggiunto - marcando strettamente l'azienda e sostenendo il governo nazionale negli ulteriori sforzi che vorrà e dovrà compiere per individuare una soluzione a questa vicenda". (Frt)