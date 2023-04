Privacy: Garante a symposium Venezia, focus su intelligenza artificiale e "age verification"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diritto alla protezione dei dati personali, valorizzazione e monetizzazione dei dati, intelligenza artificiale e minori. Sono i temi trattati dal Collegio del Garante privacy nel corso della sessione italiana del privacy symposium, la conferenza internazionale in corso a Venezia fino al 21 aprile. Nell’incontro dedicato alla verifica dell’età dei minori che accedono ai servizi digitali, i componenti del Collegio, Guido Scorza e Agostino Ghiglia, hanno rilanciato l’esigenza di implementare, velocemente e in modo collaborativo, strumenti di age-verification, in un processo che deve vedere coinvolti tutti i soggetti interessati, a partire dalle piattaforme, senza imporre regole dall’alto. Una soluzione - si legge in una nota - su cui sta già lavorando il Garante francese, hanno auspicato Scorza e Ghiglia, è il ricorso a terze parti affidabili, in grado di certificare l’età degli utenti più piccoli. (Com)