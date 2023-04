Cospito: Consulta, incostituzionale non riconoscere attenuanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella camera di consiglio odierna la Corte costituzionale ha esaminato la questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'assise d'appello di Torino sull'articolo 69, quarto comma, Codice penale. In continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte ha ritenuto tale norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, Codice penale, nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell'ergastolo. Secondo la Corte, il carattere fisso della pena dell'ergastolo esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell'ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva. È quanto rende noto l'ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito della sentenza. (Com)