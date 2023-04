Imprese: Spagna, fondo britannico Tci supera 8 per cento in partecipazione Ferrovial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo britannico The Children's Investment Fund (Tci) ha aumentato la sua partecipazione nell'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial, superando l'8 per cento del capitale per la prima volta dal maggio del 2019, quando è entrato nell'azionariato. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", il fondo ha acquisito nei giorni scorsi un altro pacchetto di azioni per un valore di mercato attuale di quasi 200 milioni di euro. In totale, la partecipazione dell'8,009 per cento nel capitale di Ferrovial supera una valutazione di 1,6 miliardi di euro, facendo posizionare Tci al terzo posto degli azionisti, dietro Rafael del Pino (20,4 per cento) e Maria del Pino (8,2 per cento). Tra gli altri azionisti figurano anche Leopoldo del Pino (4,1 per cento), BlackRock (3,18 per cento) e Lazard (3 per cento). (Spm)