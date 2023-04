Usa: Biden firma ordine esecutivo per rafforzare accesso alla sanità per bambini e anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, firmerà oggi un ordine esecutivo teso a rafforzare l’accesso ai servizi sanitari per i bambini, gli anziani e i disabili. In una nota, la Casa Bianca ha spiegato di voler chiedere alle agenzie federali di approvare sovvenzioni per il finanziamento dei servizi sanitari ai bambini e ai lavoratori impiegati su progetti federali, senza incrementare la spesa pubblica. Misure analoghe sono state previste anche per i veterani, per gli educatori per la prima infanzia e per le badanti. (Was)