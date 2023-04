Ue: Giarrusso, parole del ministro Lollobrigida sono inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del ministro Francesco Lollobrigida sulla sostituzione etnica sono "stupefacenti e inaccettabili". A dirlo, attraverso una nota stampa, è stato l'europarlamentare Dino Giarrusso. "Siamo nel terzo millennio, dovremmo fare i conti con la realtà, e invece una parte della classe dirigente di questa destra continua ad avere posizioni nostalgiche dell'era delle dittature, suprematiste, condannate dalla storia", ha dichiarato l’europarlamentare. "L'Italia ha bisogno di gente che lavora e fa i conti con la realtà, magari assicurandosi i fondi del Pnrr, non di chi perde tempo prezioso pensando ieri ai rave e ai termini anglofoni, e oggi a fantomatici pericoli di sostituzione etnica", ha aggiunto Giarrusso. "Immaginavo che Giorgia Meloni volesse proporre una destra di governo moderna, quantomeno contemporanea, invece ci ritroviamo con i busti del duce sul comodino, le porcherie su via Rasella, gli insulti a chi ci ha donato la democrazia come i partigiani e ora pure le folli teorie sulla sostituzione etnica”, ha proseguito il parlamentare di Bruxelles. Giarrusso ha concluso chiedendosi “quando il centrodestra inizierà a governare e la smetterà con queste uscite imbarazzanti”. (Beb)