Migranti: De Priamo (Fd'I), attacchi a Lollobrigida scomposti e fuori luogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- "Ormai la sinistra italiana, non avendo argomenti per contrastare l'azione del governo di Giorgia Meloni, ha iniziato la caccia ai fantasmi quotidiani nel tentativo di demonizzare la destra. Oggi tocca a delle dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che, in sostanza, ha semplicemente invitato i percettori di Reddito di cittadinanza occupabili a usufruire dei tanti posti di lavoro disponibili nel settore agricolo. Occorre ricordare che il governo e la maggioranza stanno portando all'approvazione del Senato un decreto, assurdamente contrastato in modo ostruzionistico dalle opposizioni, che prevede nuovi flussi di lavoratori stranieri anche in campo agricolo. Ben vengano dunque lavoratori stranieri specie se formati e qualificati, ma è altrettanto sacrosanto incentivare e spingere gli italiani a utilizzare le opportunità di occupazione esistenti. Ancora una volta, dalla sinistra, tanto rumore per nulla". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo.(Rin)