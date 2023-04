Ue: Visco, debolezza della nostra crescita prima del Covid non è dipesa dall’euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La debolezza della crescita dell’Italia nel ventennio che ha preceduto la pandemia Covid-19 non è dipesa né dall’Unione europea né dall’euro. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto al forum “Europa: pace, protezione, prosperità” all’ambasciata di Francia a Roma. “Quasi tutti gli altri Stati membri hanno fatto meglio di noi. Quelli che vengono talvolta percepiti come costi dell’appartenenza all’area dell’euro sono, in realtà, il frutto del ritardo con cui la nostra economia ha reagito al cambiamento tecnologico e all’apertura dei mercati a livello globale”, ha avvertito Visco. “La specializzazione produttiva in settori maturi ha esposto l’economia alla concorrenza di prezzo di quelle emergenti. Le esitazioni nel processo di riduzione degli squilibri nei conti pubblici hanno compresso i margini per le politiche volte alla stabilizzazione macroeconomica e a innalzare durevolmente la crescita. Sta a noi maturare la consapevolezza dei problemi e affrontarli, anche con l’aiuto degli strumenti europei. Altri hanno saputo farlo in modo efficace”, ha continuato Visco. (Res)