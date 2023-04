Turismo: mobilità e valorizzazione del territorio al centro del FlixTalk con Enit e Associazione europea vie Francigene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzazione delle peculiarità territoriali, centralità del settore turistico per la ripresa economica del Paese, incremento dell'accessibilità e maggiore capacità di attrattività per un pubblico straniero, grazie anche al digitale. Di questo e molto altro si è discusso oggi, in casa FlixBus, durante il primo appuntamento dei FlixTalk dedicato al turismo sostenibile con Ivana Jelinic, Amministratrice delegata dell’Agenzia nazionale del turismo (Enit), Luca Bruschi, direttore dell'Associazione europea delle Vie Francigene, e Andrea Incondi, Amministratore delegato di FlixBus Italia. L'Amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, oltre a evidenziare la rilevanza crescente del settore turistico per la ripresa dell'economia del Paese, grazie a numeri sempre più in crescita (11 milioni solo nelle recenti festività di Pasqua con un +29 per cento rispetto al 2022) ha voluto sottolineare l'impegno del governo nei confronti della destagionalizzazione dei flussi turistici e della valorizzazione delle peculiarità territoriali: “L'Italia si conferma tra le mete europee preferite. L'ammirazione per il nostro Paese non è più solo locale. Quindi ci impegneremo sempre di più per valorizzare le nostre peculiarità territoriali e culturali, al fine di garantire una presenza turistica tutto l'anno e anche nelle aree meno note, anche in un'ottica di sostenibilità. Valore, quest'ultimo, sempre più sentito dai viaggiatori. Tra i nostri investimenti del prossimo futuro, sicuramente, i giovani e il potenziamento delle infrastrutture”. (segue) (Com)