21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore al Bilancio e Patrimonio Emmanuel Conte partecipa alla cerimonia al Cimitero Maggiore –, in occasione dell’anniversario della Liberazione.Cimitero Maggiore, Campo della Gloria (ore 10)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla conferenza Stampa di presentazione del Premio Internazionale Antonio Mormone.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 11:30)REGIONEL'assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi, partecipa al cerimonia al Campo della Gloria (64), in occasione dell’ anniversario della Liberazione.Cimitero Maggiore, Campo della Gloria (ore 10)Gli assessori regionali Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione) ed Elena Lucchini (Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità) partecipano all'iniziativa “Gae Aulenti, l'eccellenza al servizio dei giovani”. L'appuntamento, organizzato dall'associazione “Senza veli sulla lingua”, patrocinato da Regione Lombardia.Mind Milano Innovation District, Auditorium Fondazione Triulza, via Cristina Belgioioso, 171 (ore 10)L'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto di promozione del cicloturismo in provincia di Sondrio per l'anno 2023.Provincia di Sondrio, corso 25 aprile, 22 (ore 11)L'assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa al convegno “Volare, una sfida tecnologica e culturale”.Centro congressi Giovanni XXIII, viale Papa Giovanni XXIII, Bergamo (ore 11)Gli assessori Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione), partecipano alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione turistica sul lago Ceresio. È previsto anche l'intervento in video conferenza dell'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.Ufficio Territorio Regionale di Como, Via Einaudi, 1 (ore 11)Il presidente Attilio Fontana partecipa alla conferenza Stampa di presentazione del Premio Internazionale Antonio Mormone.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 11:30)L'assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, partecipa al convegno “Emergenza siccità e gestione del rischio - Risorse e strumenti nel settore pubblico”, organizzato da Confagricoltura Brescia.Centro Fiera del Garda, via Brescia, 129, Montichiari/BS (ore 17:30)VARIEEvento "Il ruolo di Intesa Sanpaolo a supporto di una transizione ecologica sostenibile. Le Comunità Energetiche". Intervengono: Paolo Arrigoni Presidente Gse; Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Antonio Decaro, Presidente Anci; Gregorio De Felice, Chief Economist Intesa Sanpaolo; Emanuele Orsini Vicepresidente Confindustria; Alessandra Ricci, Amministratore Delegato Sace; Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.Sala Convegni Intesa Sanpaolo, Piazza Belgioioso, 1 (ore 11)Conferen- stampa per la presentazione delle attività dell'Autodromo Nazionale Monza per la stagione 2023 e la collaborazione sul territorio monzese. Presso Confcommercio - Associazione Territoriale di Monza. Intervengono Giuseppe Redaelli, Presidente Autodromo Nazionale Monza; Domenico Riga, Presidente Unione Commercianti di Monza e Circondario e Carlo Abbà, assessore al Lavoro, Commercio e Attività Produttive del Comune di Monza.Via De Amicis, 9, Monza (ore 11)Presentazione del progetto "Incontra il tuo futuro", promosso dall'Ente per il Diritto allo Studio universitario dell'Università Cattolica (EDUCatt) e da alcune realtà lombarde in questo settore: Accademia Formativa Martesana, Capac, Galdus. Alla presentazione partecipano il presidente EDUCatt Elena Marta, il direttore della sede di Milano dell'Università Cattolica Mario Gatti e il direttore della Fondazione EDUCatt Angelo Giornelli. Seguiranno le testimonianze del coordinatore delle Scuole e di alcuni esponenti del mondo dell'istruzione e della formazione di Regione Lombardia.Ristorante.9, via L. Necchi, 9 (ore 17:30)(Rem)