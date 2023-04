Difesa: Aspmi incontra De Poli promotore disegno legge su ricongiungimenti familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione sindacale professionisti militari (Aspmi), sempre attenta e vicina al personale e alle famiglie dei militari, ha incontrato oggi il senatore Antonio De Poli, promotore del disegno di legge n. 530 “Disposizioni in materia di ricongiungimento del nucleo familiare per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. Come si legge in una nota l’incontro del senatore con il co-fondatore di Aspmi, Francesco Gentile, è stato proficuo e incentrato sull’importanza del ruolo che riveste la famiglia, con particolare attenzione per il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico. Questo disegno di legge, riconoscendo la specificità che contraddistingue il personale con le stellette ed il suo impiego, nasce con lo scopo di introdurre maggiori tutele per entrambi i Comparti, promuovendo uno sviluppo naturale della famiglia, considerata il nucleo fondante della nostra società. In considerazione dell’importanza di questo argomento, Aspmi auspica la piena condivisione del disegno di legge da parte di tutti i capi gruppo politici così da accelerarne l’iter parlamentare e garantire ai militari la possibilità di conciliare la vita lavorativa con quella familiare. Aspmi si sente in dovere di ringraziare De Poli per aver preso a cuore la problematica dei ricongiungimenti familiari ed è certa che il Parlamento porrà la dovuta attenzione verso le donne e gli uomini in divisa. (Res)