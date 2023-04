Lavoro: da congresso Cisal invito a restituire dignità a ogni mestiere accantonando assistenzialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restituire la dignità del lavoro, qualunque esso sia, e abbandonare un sistema basato sull’assistenzialismo. È ciò di cui si è discusso oggi nella seconda giornata di lavori del decimo congresso confederale della Cisal, la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, che per l’occasione ha ospitato diversi esponenti di governo, tutti concordi sulla necessità di mettere in soffitta, dopo il Reddito di cittadinanza, l’idea che si debba sostenere chi invece è nelle condizioni di poter lavorare. “Chi può lavorare deve avere questa opportunità e deve cogliere tutte le occasioni che ci sono” ha rimarcato il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, convinto che “ogni lavoro è più degno che vivere sulle spalle di altri”. Fra l’altro, in questo momento storico, esiste “una grande richiesta di lavoro nelle nostre aziende” anche a causa “del reddito di cittadinanza che ha fatto tanti danni”. Lavoro e sindacati che è stato anche il tema trattato dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha lanciato un duro attacco ai principali sindacati: “Sono al congresso della Cisal perché non esistono solo Cgil, Cisl e Uil: Landini non è l’unico depositario della rappresentatività dei lavoratori e delle lavoratrici”. Cgil, in particolare, che secondo il ministro rappresenta “l’Italia del no”. Su questa linea anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, secondo cui Il lavoro “è un dato fondamentale della personalità umana e non un fatto solo esclusivamente salariale. Il lavoro è la più altra proiezione di un essere umano e ciascuno realizza se stesso attraverso il lavoro”. E infatti “questa concezione del lavoro - ha aggiunto - è stata dimenticata ed il lavoro degradato meramente ad un dato economico”. Lavoro che pass a necessariamente dal Pnrr, su cui Salvini ha parlato chiaro “se uso i fondi per fare una ferrovia dove non c’è, allora va bene. Ma se li uso per fare lo stadio o il campo da padel non è un investimento intelligente”. (Rin)