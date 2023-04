Lombardia: oggi l'insediamento delle prime 5 Commissioni consiliari del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo avviato oggi l’insediamento delle Commissioni regionali che completeremo nella giornata di domani: l’attività legislativa del Consiglio regionale in questa XII° legislatura è pronta così ad entrare nel vivo, consapevoli che molti sono i temi e gli argomenti su cui saremo chiamati a dare risposte concrete ai cittadini lombardi. Mi auguro che le Commissioni possano essere luogo di confronto costruttivo e dialogo costante non solo tra le forze politiche ma anche e soprattutto con il mondo delle categorie e delle associazioni, che qui potranno e dovranno sempre trovare ascolto e attenzione”. Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani che ha avviato oggi le procedure di insediamento delle Commissioni consiliari. Questo pomeriggio sono stati eletti i Presidenti e i rispettivi uffici di Presidenza delle prime cinque Commissioni: Programmazione, bilancio, società controllate e partecipate; Affari istituzionali; Sanità; Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione; Territorio, infrastrutture e mobilità. Domani mattina sarà la volta delle altre Commissioni permanenti (Ambiente, energia e clima, protezione civile; Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione; Agricoltura, montagna e foreste; Sostenibilità sociale, casa e famiglia) e nel pomeriggio delle cinque Commissioni speciali (Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità; Autonomia e riordino autonomie locali; Situazione carceraria in Lombardia; PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali; Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine; Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera). (segue) (Com)