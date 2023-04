Lombardia: oggi l'insediamento delle prime 5 Commissioni consiliari del Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presidente della Commissione Bilancio è Davide Caparini (Lega) che ha ottenuto 48 voti. Caparini, 56 anni, bresciano, è stato più volte deputato e negli ultimi cinque anni ha svolto il ruolo di Assessore al Bilancio di Regione Lombardia. Vice Presidente è stata eletta Chiara Valcepina (FdI), avvocata e Consigliere comunale a Milano. Consigliere Segretario è stato eletto Pietro Bussolati (PD). Matteo Forte, Fratelli d’Italia, 38 anni, milanese, è il Presidente delle Commissione Affari Istituzionali eletto con 48 voti e 31 schede bianche. Forte è laureato in Storia ed è stato Consigliere comunale a Milano. Completano l’Ufficio di Presidenza della Commissione il Vice Presidente Angelo Orsenigo (PD), eletto a Como, già Consigliere nella scorsa legislatura (31 voti) e la Consigliera Segretaria Marisa Cesana (Lombardia Ideale), nata nel 1974, lecchese e già Assessore e Sindaco del Comune di Monguzzo. In Commissione Sanità è stata eletta Presidente Patrizia Baffi (Fd'I) con 46 voti. Baffi è nata a Maleo e risiede a Codogno (LO). È al suo secondo mandato da Consigliere regionale e si occupa professionalmente di sanità e assistenza. Vice Presidente è risultato eletto Roberto Anelli (Lega) con 48 voti, nella passata legislatura capogruppo. Consigliere segretario è invece Carmela Rozza (PD). (segue) (Com)