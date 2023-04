Lombardia: oggi l'insediamento delle prime 5 Commissioni consiliari del Consiglio regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Attività Produttive sarà presieduta da Marcello Ventura, 57 anni, eletto nelle fila di Fratelli d’Italia a Cremona (del cui Consiglio Comunale ha fatto parte per tre mandati). Ventura è laureato in Giurisprudenza, di professione fa l’assicuratore ed è stato anche Consigliere provinciale. È stato eletto Presidente con 48 voti. Vice Presidente sarà Silvia Scurati, nata nel 1978, eletta per la Lega nella circoscrizione di Milano, attiva politicamente dal 1994, giornalista pubblicista. Consigliere segretario è stato eletto Onorio Rosati, 60 anni, eletto a Milano per Alleanza Verdi e Sinistra che fra gli altri incarichi è stato Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano. Sia Scurati che Rosati sono alla loro seconda legislatura regionale (Rosati è ritornato in Consiglio dopo essere stato Consigliere per il PD nella X Legislatura). Infine l’ultima Commissione riunitasi in giornata, la “Territorio, Infrastrutture e Mobilità”, ha eletto alla carica di Presidente il Consigliere Jonathan Lobati (Forza Italia) nato a San Giovanni Bianco (BG) nel 1988 e residente a Lenna in Val Brembana, Comune di cui è stato Sindaco per due mandati. Lobati ha ottenuto 48 voti così come il Vice Presidente, Giuseppe de Bernardi Martignoni (FdI). Consigliere Segretario è stato eletto il Consigliere brianzolo Luigi Ponti (PD). (Com)