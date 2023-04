Lombardia: Sorte (FI), fieri dell'elezione di Jonathan Lobati alla presidenza della Commissione Territorio del consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'elezione di Jonathan Lobati alla presidenza della Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità in Regione Lombardia, è un grande risultato di cui Forza Italia è fiera". Lo afferma in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e Coordinatore Regionale in Lombardia. "Un uomo del nostro movimento azzurro, serio e competente, darà un contributo prezioso in una commissione strategica per l'attenzione e la cura che Forza Italia ha sempre rivolto alle infrastrutture, come volano per lo sviluppo della Regione e dell'intero Paese. Domani sarà un'altra giornata importante perché, a questa, si aggiungeranno altri ruoli chiave che vedranno Il nostro partito in prima linea". "Noi - prosegue Sorte - siamo al lavoro ogni giorno per rafforzare l'area moderata e rendere Forza Italia protagonista in Lombardia. Il nostro movimento rappresenta, all'interno della coalizione, il partito più europeista, atlantista, garantista e noi saremo all'altezza del nostro compito e della nostra storia". (com)