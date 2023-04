Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio in visita ad Hannover

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, è in visita ad Hannover nelle giornate di oggi e domani, 19 aprile. Nel capoluogo della Bassa Sassonia, il diplomatico incontrerà il primo ministro del Land, Stephan Weil. Secondo quanto comunicato dall'ambasciata d'Italia in Germania, “il colloquio sarà l'occasione per sottolineare il forte legame tra Italia e Bassa Sassonia, grazie anche all'importante ruolo svolto dalla comunità italiana residente nel Land”. Tra i temi dell'incontro, l'interscambio con l'Italia, che ammonta a 10,2 miliardi di euro, e la necessità di incrementare la collaborazione negli ambiti cruciali dell'innovazione e della tecnologia. Come testimonianza dell'importante contributo dell'Italia in questi settori, l'ambasciatore Varricchio ha partecipato oggi alla Fiera di Hannover, principale esposizione livello mondiale dedicata alla tecnologia applicata al settore industriale, in corso dal 17 al 21 aprile. La fiera ospita quest'anno oltre quattromila aziende espositrici, che rappresentano diversi settori tecnologici, dalla meccanica all'elettronica, dall'elettrotecnica al software. Con 1.387 aziende, l'Italia costituisce la terza presenza all'evento, subito dopo Germania e Cina. L'edizione di quest'anno ha come temi principali le tecnologie di frontiera, come l'intelligenza artificiale e il machine learning, l'industria 4.0 e l'idrogeno. (segue) (Com)