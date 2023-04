Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio in visita ad Hannover (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Varricchio ha visitato gli stand di numerose aziende tecnologiche e di startup italiane e partecipato al seminario sull'innovazione sostenibile organizzato dall'Agenzia Ice con la Camera di commercio italiana per la Germania (Itkam), in collaborazione con la Fiera. Il diplomatico ha tenuto un intervento sull'importanza dell'interscambio economico tra Italia e Germania, che con oltre 167 miliardi di euro costituisce un record storico per il primo Paese. Come sottolineato da Varricchiom “numeri così impressionanti sono il risultato di catene del valore industriali profondamente integrate e di un proficuo partenariato per entrambi i Paesi”. Altri importanti appuntamenti in agenda sono l'incontro con gli esponenti della collettività italiana di Hannover, la visita al consolato generale d'Italia e alla mostra “Nach Italien: Eine Reise in den Sueden” al Museo statale di Hannover. (Com)