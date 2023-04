Tunisia: Tremonti a “Nova”, Fmi dia fondi, non credo in un intervento della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) dovrebbe sbloccare i fondi del maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari in corso di negoziazione con la Tunisia. Lo ha detto oggi ad “Agenzia Nova” il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Giulio Tremonti, a margine del Forum di Confcommercio in corso a Roma. “La mia opinione personale è che, in un momento così, i fondi li devi dare a un Paese che ha avuto una storia democratica. Che la Tunisia abbia una crisi è possibile, ma glieli devi dare proprio perché ha una crisi”, ha detto Tremonti. “Se altrimenti glieli fornisce la Cina? Non credo”, ha tagliato corto l’ex commissario europeo e ministro dell’Economia, che la scorsa settimana ha ricevuto a Roma il neo ministro degli Affari esteri della Tunisia, Nabil Ammar.(Res)