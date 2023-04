Energia: Gazprom, Ue senza Russia avrà problemi con forniture gas durante inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescente concorrenza internazionale per il gas naturale liquefatto (Gnl) ostacolerà la capacità dell'Unione europea di rifornire gas nei suoi impianti di stoccaggio sotterraneo senza le forniture dalla Russia. Lo ha affermato l'ufficio stampa di Gazprom su Telegram. Secondo la multinazionale russa, le aziende europee avrebbero bisogno di 1,4 miliardi di metri cubi per mantenere il ritmo necessario a raggiungere il picco di 97,6 miliardi di metri cubi di gas registrato nel 2019-2020. "Sarà estremamente difficile da fare, considerando le decisioni politicamente motivate dell'Ue volte al rifiuto delle importazioni dai gasdotti russi. Un altro impatto importante sulla quantità di gas disponibile nel mercato europeo sarà la concorrenza per il Gnl", ha spiegato Gazprom su Telegram. In queste condizioni, reintegrare le riserve negli impianti di stoccaggio anche al livello dello scorso anno (58 miliardi di metri cubi) "potrebbe diventare un compito non banale per le aziende europee", ha detto la multinazionale russa. Gazprom ha osservato inoltre che è stato l'inverno mite dello scorso anno ad aiutare l'Europa, ma che non ci può essere alcuna garanzia sulla prossima stagione invernale. (Rum)