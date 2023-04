Venezuela: ong Transparencia, oltre 70 miliardi di dollari persi in trame di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe di almeno 70 miliardi di dollari l'ammontare dei soldi finiti in trame di corruzione consumate negli ultimi 24 in Venezuela, da quando si è insediato il governo "neo socialista" di Hugo Chavez prima e di Nicolas Maduro poi. Lo riferisce l'organizzazione non governativa "Transparencia Venezuela" nel rapporto presentato a Madrid (Spagna) nel corso dell'Incontro internazionale sulla corruzione e i diritti umani in Venezuela. "L'ammontare esatto non è possibile da quantificare, ma sommando i casi di cui abbiamo in mano la documentazione, solo la metà dei 146 casi identificati, si arriva a quasi 70 miliardi di dollari", ha detto la direttrice esecutiva dell'ong, Mercedes De Freitas. (segue) (Vec)