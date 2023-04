Venezuela: ong Transparencia, oltre 70 miliardi di dollari persi in trame di corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste operazioni di malversazione, ha proseguito de Freitas, sono alla base di gran parte di quella che le Nazioni Unite chiamano una emergenza umanitaria complessa, dal momento che sottraggono fondi da destinare a soddisfare le necessità di base della popolazione. Nel rapporto si parla di casi di corruzione con riflessi in 73 Paesi, ma di indagini aperte sono in 26. De Freitas ha denunciato gli alti "livelli di impunità" e definito le indagini portate avanti negli utlimi tempi dalla magistratura, anche contro nomi di spicco dell'establishment, come operazioni mirate "a punire chi viene considerato un traditore o un nemico del governo". (Vec)