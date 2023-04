Decreto Pnrr: domani voto di fiducia dalle 17:45 in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno domani pomeriggio, alle 16:15, e non alle 16 come inizialmente comunicato, nell'Aula della Camera, le dichiarazioni di voto, con la prima chiama per appello nominale alle 17:45, e non alle 17:30, sempre secondo quanto segnalato in un primo momento, sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della Politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il giorno seguente, giovedì 20 aprile, le dichiarazioni di voto ed il voto finale sul provvedimento si svolgeranno rispettivamente alle 12:30 ed alle 14. (Rin)