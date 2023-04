Russia: Mosca esprime protesta ad ambasciatrice Usa per sostegno espresso a Kara-Murza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha presentato una forte protesta all'ambasciatrice degli Stati Uniti a Mosca, Lynne Tracy, per la sua dichiarazione a sostegno del dissidente Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni di reclusione. Lo ha affermato il ministero degli Esteri di Mosca in una nota. "Al capo della missione diplomatica statunitense, che è stato convocata al ministero degli Esteri il 18 aprile, è stata presentata una forte protesta in relazione a dichiarazioni provocatorie a sostegno di Vladimir Kara-Murza, condannato per tradimento e diffusione di false informazioni sulle forze armate russe", ha detto il ministero, secondo cui tali azioni possono essere descritte come "un'interferenza aperta" negli affari interni della Russia. "E' stato sottolineato anche che i tentativi di salvare l'agente di influenza' supervisionato da Washington e da altre capitali occidentali sembrano ipocriti e ridicoli in mezzo alla spudorata soppressione del dissenso negli stessi Stati Uniti", prosegue la nota. Qualsiasi azione da parte degli Stati Uniti volta a incitare l'ostilità nella società russa "sarà severamente repressa", ha aggiunto il ministero. "I dipendenti dell'ambasciata degli Stati Uniti che violano la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e abusano del loro status termineranno il loro soggiorno a Mosca prima del previsto", si conclude. (Rum)