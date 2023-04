Imprese: Inwit, assemblea azionisti approva bilancio 2022 e distribuzione dividendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Infrastrutture Wireless Italiane Spa si è riunita oggi a Milano, sotto la presidenza di Oscar Cicchetti. L’assemblea di Inwit ha approvato il bilancio di esercizio 2022 che si è chiuso con un utile netto di euro 293.339.500,30. L’assemblea ha altresì deliberato la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2022 di euro 0,3467 (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascuna delle 960.200.000 azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio. Il dividendo complessivo, che verrà distribuito sulla base delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco cedola, risulta pari a euro 332.901.340,00. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 24 maggio 2023, con stacco cedola il 22 maggio 2023 (in conformità al calendario di Borsa Italiana) e record date (ossia la data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) il 23 maggio 2023. L’assemblea di Inwit ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022, in materia di compensi degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all’esercizio 2023, e si è espressa in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione, in materia di compensi 2022. L’assemblea di Inwit ha approvato il Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2023-2027 e il Piano di azionariato diffuso 2023 e 2024, nei termini risultanti dai relativi documenti informativi pubblicati. Il Piano di incentivazione – riservato all’Amministratore delegato e/o al direttore generale, a tutti i ruoli di primo riporto dell’Amministratore delegato e/o del direttore generale (che includono i dirigenti con responsabilità strategiche della società), al direttore Audit e altri ruoli chiave – è qualificabile come “operazione con parte correlata”. (segue) (Rin)