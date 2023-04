Imprese: Inwit, assemblea azionisti approva bilancio 2022 e distribuzione dividendo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea di Inwit ha autorizzato per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data odierna, l’acquisto di azioni proprie, a servizio del Piano di incentivazione e del Pad 2023 e 2024, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob; ha altresì autorizzato la disposizione delle stesse senza limiti temporali. L’autorizzazione è stata concessa per l’acquisto di massimo di 1.150.000 azioni ordinarie di Inwit, rappresentative dello 0,12 per cento circa del capitale sociale. L’assemblea di Inwit ha altresì approvato l’acquisto di azioni proprie e, in sede straordinaria, il relativo annullamento, finalizzati a riconoscere agli azionisti una remunerazione straordinaria e aggiuntiva rispetto alla distribuzione di dividendi secondo i termini e le condizioni previsti nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di amministrazione in data 2 marzo 2023. In particolare, l’assemblea ha autorizzato il Consiglio di amministrazione ad: acquistare – entro i prossimi 18 mesi – massimo 31.200.000 azioni proprie per un corrispettivo massimo di circa 300.000.000,00 euro; annullare tutte le azioni ordinarie di Inwit che verranno eventualmente acquistate in esecuzione del piano di buy-back sopra richiamato fino a un massimo di 31.200.000 azioni ordinarie di Inwit, entro 24 mesi dalla data odierna. Sono fatte salve le azioni già in portafoglio di cui la società dispone (pari a n. 293.873) in base all’autorizzazione dall’assemblea del 28 luglio 2020 e quelle che saranno eventualmente acquistate a servizio del Piano di incentivazione e del Pad 2023 e 2024. Le delibere autorizzative di acquisto e annullamento sono state approvate con rispettivamente il 99,85 per cento e il 99,96 per cento dei voti degli azionisti di minoranza. (segue) (Rin)