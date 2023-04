Imprese: Inwit, assemblea azionisti approva bilancio 2022 e distribuzione dividendo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’efficacia della delibera di annullamento è subordinata al favorevole orientamento della Consob sull’applicabilità all’annullamento della esenzione da white wash. Nell’ipotesi in cui la Consob non si dovesse esprimere favorevolmente, il Consiglio di amministrazione non potrà procedere all’acquisto per le finalità relative all’annullamento. L’assemblea, in sede straordinaria, ha quindi autorizzato il Consiglio di amministrazione a procedere, entro 24 mesi a fare data dalla delibera assembleare di autorizzazione, al relativo annullamento in un'unica soluzione o anche con più atti in via frazionata, a seconda delle modalità che verranno decise dal Consiglio di amministrazione, nonché a determinare il numero di azioni proprie oggetto di annullamento. L’annullamento delle azioni avverrà senza riduzione del capitale sociale, tenuto conto che le azioni della società sono prive del valore nominale. L’assemblea di Inwit, su proposta del collegio sindacale, ha approvato l’integrazione del corrispettivo della società di revisione legale PricewatherhouseCoopers Spa per gli anni 2022 e 2023, per le attività svolte a seguito degli impatti derivanti dall’entrata in vigore del principio di revisione Ias 315 revised. (Rin)