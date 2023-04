Credito: Dombrovskis, in caso di fallimenti banche non siano contribuenti a pagare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di fallimenti di banche, "i contribuenti non dovrebbero finire per pagare il conto una volta che la banca ha esaurito la propria capacità di assorbire le perdite". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in una conferenza stampa a Strasburgo, presentando le nuove norme proposte dalla Commissione Ue per la gestione delle crisi bancarie. "Dovremmo affidarci maggiormente a reti di sicurezza finanziate dall'industria, come i sistemi di garanzia dei depositi nazionali. La loro funzione principale è, e rimarrà, quella di assicurare che i depositi siano rimborsati fino al livello garantito, anche se la banca fallisce. La nostra proposta è di consentire a questi sistemi di contribuire ai finanziamenti necessari per trasferire tutti i depositi assicurati e non assicurati da una banca in crisi a una banca sana", ha aggiunto. (Beb)