Montenegro-Francia: Macron invia messaggio congratulazioni a presidente eletto Milatovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro può contare sull'amicizia e sul sostegno della Francia. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo messaggio di congratulazioni al nuovo presidente eletto del Paese balcanico, Jakov Milatovic. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Macron ha affermato che le recenti elezioni presidenziali hanno aperto "un nuovo capitolo" nella storia del Montenegro dalla sua indipendenza, e ha ringraziato il Paese balcanico, alleato della Nato, "per il continuo rispetto delle posizioni dell’Ue in termini di politica estera in un momento in cui l'Europa è in guerra". Macron ha aggiunto di sperare che durante il mandato di Milatovic i negoziati sull'adesione all'Ue "possano venire notevolmente accelerati", adottando "le riforme necessarie per lo Stato di diritto e una buona gestione economica". Il presidente francese ha sottolineato che Parigi è impegnata ad approfondire le relazioni bilaterali con Podgorica, "soprattutto nel campo dell'economia e della sicurezza". (Seb)