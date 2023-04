Ucraina: Crosetto, dialogo con Oriente fondamentale anche per Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Oriente e Occidente “è fondamentale, è indispensabile, è ovvietà, ma vale la pena di ribadirlo: se è vero che l’Occidente ha molto da migliorare nel suo rapporto con l’Oriente, sia a livello economico che culturale, è altrettanto vero il contrario, cioè che l’Oriente non può fare a meno dell’Occidente”. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo in video collegamento al Forum di Confcommercio in corso a Roma. “E dico questo – ha sottolineato il ministro – anche pensando alla Russia del futuro, perché io auspico che Mosca prenda atto, prima o poi, della necessità di superare l’attuale situazione perché non si può prescindere dal diritto internazionale e rinunci a soluzioni muscolari”. “E a maggior ragione, penso alla Cina con cui i rapporti da un punto di vista economico e commerciale sono ancora più ramificati che con l'Occidente”, ha aggiunto Crosetto. (Res)