Università: Smart&Hack lancia sfide per giovani talenti dell’innovazione (2)

- “Smart&Hack vuole promuovere un ecosistema innovativo per la città del futuro”, ha spiegato Alessia Scarpa, responsabile dell’innovazione dell’agenzia per il lavoro Risorse, che ha aggiunto: “La competizione permetterà di sostenere l’innovazione intelligente, sostenibile e inclusiva”. In questa direzione vanno le quattro sfide lanciate dalle imprese che operano in Italia: Avio chiederà ai giovani di ideare un programma di attrazione e ingaggio dei talenti; Dea Capital farà concentrare gli studenti su come valorizzare e comunicare le politiche Esg promosse nell’ambito del settore immobiliare; Fondazione EuroRoma 2024 lancerà la sfida su una campagna di comunicazione che includa un'app per la gestione dell'evento sportivo; Zucchetti, infine, richiederà ai partecipanti di ideare dei “supereroi” che mettano ordine al caos della smart city, aiutando le persone a ritrovare l’equilibrio perduto tra vita privata e lavoro e a prendersi cura delle città. “Creare un network di giovani talenti è una sfida stimolante e di valore. Con l’appuntamento di Roma desideriamo sviluppare nuove sinergie tra le istituzioni pubbliche e private, dando la possibilità a tanti giovani di entrare in contatto con aziende d’eccellenza e di avviare percorsi professionali”, ha commentato Marco Pagano, Ad di Risorse. Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 aprile. A giudicare i lavori sarà una giuria qualificata di professionisti dell’innovazione. (Com)